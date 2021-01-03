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03.01.2021  15:52   

Мужчина с психическими расстройствами зарезал мать на новогодние праздники

Женщина вместе с 59-летним сыном жила на Салтовке.


//Facebook

2 января около 16:40 в Киевский отдел полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина требует прибытия полиции в квартиру по улице Валентиновской. По его словам, 84-летняя бабушка его жены несколько дней не выходит на связь. Женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела. Полицейские обнаружили на полу тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления обоснованно подозревается 59-летний сын погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа. Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, убийство, полиция, харьков, задержание
 
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