Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Бездомный поселился в в заброшенном доме и устроил пожар
03.01.2021  14:45   

ВИДЕО: Бездомный поселился в в заброшенном доме и устроил пожар

Спасатели вынесли мужчину из дома на руках.

3 января в 00:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном жилом доме на ул. Донецкой, 22 в Основянском районе Харькова.

К месту вызова немедленно направили 2 оперативных подразделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянная обрешетка стен на площади 10 кв.м. Все помещения были заполнены дымом.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасен бездомный. Медики скорой госпитализировали спасенного в Харьковскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На вид ему около 35 лет. Его личность устанавливается.

В 1:03 пожар был локализован, в 2:24 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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