ВИДЕО: Бездомный поселился в в заброшенном доме и устроил пожар

Спасатели вынесли мужчину из дома на руках.
3 января в 00:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном жилом доме на ул. Донецкой, 22 в Основянском районе Харькова.
К месту вызова немедленно направили 2 оперативных подразделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах.
На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянная обрешетка стен на площади 10 кв.м. Все помещения были заполнены дымом.
При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасен бездомный. Медики скорой госпитализировали спасенного в Харьковскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На вид ему около 35 лет. Его личность устанавливается.
В 1:03 пожар был локализован, в 2:24 полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.
Интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут пика, есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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