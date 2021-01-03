03.01.2021 14:45

ВИДЕО: Бездомный поселился в в заброшенном доме и устроил пожар

Спасатели вынесли мужчину из дома на руках.

3 января в 00:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном жилом доме на ул. Донецкой, 22 в Основянском районе Харькова.



К месту вызова немедленно направили 2 оперативных подразделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянная обрешетка стен на площади 10 кв.м. Все помещения были заполнены дымом.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасен бездомный. Медики скорой госпитализировали спасенного в Харьковскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На вид ему около 35 лет. Его личность устанавливается.



В 1:03 пожар был локализован, в 2:24 полностью ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.