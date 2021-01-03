Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Кто разнес уголок безопасности напротив Дафи, рассказали патрульные
03.01.2021  13:37   

ВИДЕО, ФОТО: Кто разнес уголок безопасности напротив Дафи, рассказали патрульные

Авария произошла около половины шестого утра 3 января по улице Героев Труда.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель авто DACIA LOGAN нарушил п.п.12.1 ПДД Украины и допустил наезд на неподвижное препятствие.

При составлении материалов ДТП, у водителя DACIA LOGAN патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте ДТП с помощью прибора Drager Alcotest в присутствии двух свидетелей. Результат осмотра - положительный и составил 1.82 промилле алкоголя.

На водителя DACIA LOGAN патрульные составили административные протоколы по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к механическим повреждениям транспортных средств) и ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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