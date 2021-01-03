03.01.2021 10:35

В доме под Харьковом увидели страшную картину

В Харьковском районе три человека погибли в результате отравления продуктами горения.

2 января полицейские сообщили спасателям о чрезвычайном происшествии в селе Спартасы Манченковского поссовета Харьковского района. Оно произошло примерно в первой половине дня 2 января в частном доме на ул. Троицкой, 4.

В 15:22 в данном доме обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было.



По предварительным данным, к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом.

В прес-службе Нацполиции сообщили, что погибшие – бездомные.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)

Выясняются все обстоятельства трагедии.