В доме под Харьковом увидели страшную картину

В Харьковском районе три человека погибли в результате отравления продуктами горения.
2 января полицейские сообщили спасателям о чрезвычайном происшествии в селе Спартасы Манченковского поссовета Харьковского района. Оно произошло примерно в первой половине дня 2 января в частном доме на ул. Троицкой, 4.
В 15:22 в данном доме обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было.
По предварительным данным, к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом.
В прес-службе Нацполиции сообщили, что погибшие – бездомные.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)
Выясняются все обстоятельства трагедии.
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