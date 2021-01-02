Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Бухой водитель устроил массовое ДТП у Харьковского цирка
02.01.2021  21:18   

ВИДЕО, ФОТО: Бухой водитель устроил массовое ДТП у Харьковского цирка

В Харькове вечером 2 января на улице Университетской на мосту у цирка произошло "пьяное ДТП". Об этом сообщают очевидцы в харьковских каналах телеграм.

Очевидцы публикуют видео ДТП с водитеемя VW Bora, который врезался в своего соплеменника на Passat, а тот в свою очередь допустил столкновение с Daewoo Lanos.

На месте происшествия водитель первого авто "надул" в Dräger 1,87 ‰. Его состояние можно увидеть на кадрах видео. 

На месте аварии работают правоохранители, которые устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.

 

Тэги:  дтп, пьяный водитель, харьков, университетская
 
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