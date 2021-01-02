02.01.2021 19:12

ВИДЕО, ФОТО: В Харькове на Матюшенко произошло крупное ДТП

2 января в Харькове на перекрестке ул. Матюшенко м Челюскинцев произошло ДТП. О этом передают харьковские телеграмм-каналы.

От сильного удара части автомобилей разлетелись по проезжей части.

«Три битых авто. У одной очень разбит перед», - информируют очевидцы.

Также они сообщают, что авария случилась по вине водителя автомобиля Opel.

«С ул. Челюскинцев красный Opel ехал на красный свет светофора», - пишут свидетели ДТП.

По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие. На месте работают медики "скорой" и правоохранители. На проезжей части образовалась огромная пробка.

«Перекрыта Веснина, снизу от Шевченко стоит машина полиции и не пускает. Сверху по Веснина открыта для движения только одна полоса», - сообщают люди.

Детали случившегося устанавливаются правоохранителями. Пока официальных комментариев они не дают.