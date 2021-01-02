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02.01.2021  19:12   

ВИДЕО, ФОТО: В Харькове на Матюшенко произошло крупное ДТП

2 января в Харькове на перекрестке ул. Матюшенко м Челюскинцев произошло ДТП. О этом передают харьковские телеграмм-каналы.

 
От сильного удара части автомобилей разлетелись по проезжей части.
 
«Три битых авто. У одной очень разбит перед», - информируют очевидцы.
 
Также они сообщают, что авария случилась по вине водителя автомобиля Opel.
 
«С ул. Челюскинцев красный Opel ехал на красный свет светофора», - пишут свидетели ДТП.
 
По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие. На месте работают медики "скорой" и правоохранители. На проезжей части образовалась огромная пробка.
 
 
«Перекрыта Веснина, снизу от Шевченко стоит машина полиции и не пускает. Сверху по Веснина открыта для движения только одна полоса», - сообщают люди.
 
Детали случившегося устанавливаются правоохранителями. Пока официальных комментариев они не дают.
Источник:   ГородХ
 Тэги:  дтп, матюшенко, челюскинцев, веснина
 
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