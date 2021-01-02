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02.01.2021  17:17   

В Харькове спасли женщину из горящей квартиры

Инцидент произошел в Индустриальном районе города.


В Харькове спасли женщину из горящей квартиры
 
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, 2 января в 4:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на балконе 16-ти этажного жилого дома по ул. Библика 2А.
 
К месту происшествия сразу прибыли 2 пожарно-спасательные отделения ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. Прибывшие спасатели установили, что огнем был охвачен балкон квартиры на 6-м этаже. Там горели домашние вещи на площади двух квадратных метров. Пожарные эвакуировали хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание.
 
Пожар в 04:25 был локализован, а а в 04:50 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, квартира, харьков, спасли женщину
 
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