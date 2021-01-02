ВИДЕО: В Харькове островок безопасности продолжает манить к себе автомобили

Ранее это препятствие забрало жизнь 22-летней девушки.
Отметим, что 28 ноября 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигалась со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась в тот же островок безопасности. В результате ДТП 25-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении автомобиля, от полученных травм погибла на месте.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
Год начнется хоть и дождливой, но теплой погодой.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
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