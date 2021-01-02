02.01.2021 14:17

ВИДЕО: В Харькове островок безопасности продолжает манить к себе автомобили

Ранее это препятствие забрало жизнь 22-летней девушки.

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области, 2 января около 2:00 на Московском проспекте, 102/112 произошло ДТП с участием авто BMW X6.

По данным правоохранителей, водитель BMW нарушил п.12.1 ПДД Украины и совершил наезд на неподвижное препятствие. В результате ДТП никто не пострадал. Патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался пройти освидетельствование в присутствии двух свидетелей. Его не устроили оба предложенных варианта - провериться с помощью прибора Drager либо доверить себя врачу-наркологу.

На водителя патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение авто) и ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Отметим, что 28 ноября 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигалась со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась в тот же островок безопасности. В результате ДТП 25-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении автомобиля, от полученных травм погибла на месте.