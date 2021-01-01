Главная Новости Криминал и происшествия Ворвались, избили мужчину и отобрали 240 тысяч гривен: ночные разбойники пойманы
01.01.2021  16:17   

Ворвались, избили мужчину и отобрали 240 тысяч гривен: ночные разбойники пойманы

Полицейские оперативно задержали группу грабителей.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в Великобурлукский райотдел от жены потерпевшего. 
 
Женщина отметила, что 31 декабря около 2:00 четверо неизвестных в черной одежде постучали в дверь домовладения, после чего сразу начали бить ее мужа и требовать деньги. 
 
Жена потерпевшего вынесла деньги нападавших. 
 
Неизвестные скрылись с места преступления на легковом автомобиле.
 
На место происшествия выезжало руководство районной и областной полиции, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, оперативные сотрудники.
 
Принятыми мерами работники уголовного розыска совместно с группой реагирования патрульной полиции Великобурлукского отделения полиции через несколько часов обнаружили машину со злоумышленником в поселке Великий Бурлук. 
 
Все четверо мужчин в возрасте от 19 до 36 лет задержаны в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  187 (разбой) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишение свободы. 
 
Сейчас решается вопрос о объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Тэги:  ограбление, налет, харьков, великий бурлук
 
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