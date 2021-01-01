01.01.2021 16:17

Ворвались, избили мужчину и отобрали 240 тысяч гривен: ночные разбойники пойманы

Полицейские оперативно задержали группу грабителей.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в Великобурлукский райотдел от жены потерпевшего.

Женщина отметила, что 31 декабря около 2:00 четверо неизвестных в черной одежде постучали в дверь домовладения, после чего сразу начали бить ее мужа и требовать деньги.

Жена потерпевшего вынесла деньги нападавших.

Неизвестные скрылись с места преступления на легковом автомобиле.

На место происшествия выезжало руководство районной и областной полиции, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, оперативные сотрудники.

Принятыми мерами работники уголовного розыска совместно с группой реагирования патрульной полиции Великобурлукского отделения полиции через несколько часов обнаружили машину со злоумышленником в поселке Великий Бурлук.

Все четверо мужчин в возрасте от 19 до 36 лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишение свободы.

Сейчас решается вопрос о объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.