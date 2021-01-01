01.01.2021 12:14

Ножом в грудь: дама во хмелю чуть не убила мужчину

В Харькове полицейские задержали женщину, которая отправила любовника в неотложку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 декабря 2020 в 18:14 в Новобаварский райотдел полиции поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что на улице Академика Богомольца находится человек с ножевым ранением.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что во время совместного употребления алкоголя между 52-летней женщиной, гражданкой РФ, и ее 57-летним любовником возникла ссора.

В результате женщина нанесла мужу удар ножом в грудную клетку.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение харьковской больнице.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Эй сообщений в подозрение в совершении преступления.