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01.01.2021  12:14   

Ножом в грудь: дама во хмелю чуть не убила мужчину

В Харькове полицейские задержали женщину, которая отправила любовника в неотложку.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 декабря 2020 в 18:14 в Новобаварский райотдел полиции поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что на улице Академика Богомольца находится человек с ножевым ранением.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Установлено, что во время совместного употребления алкоголя между 52-летней женщиной, гражданкой РФ, и ее 57-летним любовником возникла ссора. 
 
В результате женщина нанесла мужу удар ножом в грудную клетку. 
 
Пострадавшего доставили в реанимационное отделение харьковской больнице.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  15, ч. 1 ст.  115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.
 
Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  Эй сообщений в подозрение в совершении преступления.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков, нож
 
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