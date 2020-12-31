31.12.2020 13:38

Маленькую беглянку нашли в десяти километрах от дома

На Харьковщине полицейские оперативно вернули домой пропавшую девочку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 декабря 2020 года в Великобурлукский райотдел поступила информация о том, что из дома ушла 12-летняя жительница села Катериновка.

На поиски ребенка был привлечен личный состав территориального отдела полиции.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили девушку на улице в пгт Великий Бурлук.

Как выяснилось, из дома она ушла после семейной ссоры.

С ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули домой.