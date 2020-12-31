Главная Новости Криминал и происшествия Маленькую беглянку нашли в десяти километрах от дома
31.12.2020  13:38   

Маленькую беглянку нашли в десяти километрах от дома

На Харьковщине полицейские оперативно вернули домой пропавшую девочку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 декабря 2020 года в Великобурлукский райотдел поступила информация о том, что из дома ушла 12-летняя жительница села Катериновка.
 
На поиски ребенка был привлечен личный состав территориального отдела полиции.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили девушку на улице в пгт Великий Бурлук.
 
Как выяснилось, из дома она ушла после семейной ссоры.
 
С ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули домой.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Криминал и происшествия Исчезла и пряталась на вокзале: копы нашли беглянку - Нацполиция 19.12 Криминал и происшествия ФОТО: Внимание! Пропала 12-летняя девочка - ГУНП 18.11 Криминал и происшествия Нашли девочку, пропавшую восемь дней назад (МВД)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 