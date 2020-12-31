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31.12.2020  10:50   

Пожар: рыбный завод тушили пять часов

Огнеборцы ликвидировали пожар в производственно-складском здании.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 30 декабря 2020 года в 21:31 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного предприятия по адресу: г.. Харьков, ул.  Енакиевский, 19.
 
На его территории горело производственно-складское здание ангарного типа по производству копченой рыбы, о чем сообщили работники данного объекта.
 
К месту происшествия выехали 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах - 60 спасателей. 
 
На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции, а также дрова, опилки внутри здания. 
 
Общая площадь пожара составила около 600 кв.м. 
 
Разведкой также было установлено, что людей внутри горящего здания не было.
 
В 22:44 пожар удалось локализовать, а в 03:30 - ликвидировать полностью. 
 
Пожарным удалось спасти часть складского здания и предотвратить распространение пламени на двухэтажное административное здание, расположенное рядом. 
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
 
 
 
Тэги:  пожар, загорелся завод, харьков
 
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