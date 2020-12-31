31.12.2020 10:50

Пожар: рыбный завод тушили пять часов

Огнеборцы ликвидировали пожар в производственно-складском здании.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 30 декабря 2020 года в 21:31 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного предприятия по адресу: г.. Харьков, ул. Енакиевский, 19.

На его территории горело производственно-складское здание ангарного типа по производству копченой рыбы, о чем сообщили работники данного объекта.

К месту происшествия выехали 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах - 60 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции, а также дрова, опилки внутри здания.

Общая площадь пожара составила около 600 кв.м.

Разведкой также было установлено, что людей внутри горящего здания не было.

В 22:44 пожар удалось локализовать, а в 03:30 - ликвидировать полностью.

Пожарным удалось спасти часть складского здания и предотвратить распространение пламени на двухэтажное административное здание, расположенное рядом.

Причина возникновения пожара устанавливается.