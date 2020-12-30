30.12.2020 17:49

Если нужна полиция: еще один способ вызвать стражей порядка

Мобильное приложение коммуникации с полицией «MyPol» – когда на звонок нет времени.

Накануне новогодних и рождественских праздников напоминаем о еще один способ связи с полицией – бесплатное мобильное приложение «MyPol». По состоянию на декабрь с использованием приложения к полиции поступило более 100 тысяч обращений и сообщений.

«My Pol» является официальным бесплатным способом связи с полицией в Украине. Им пользуется уже свыше 300 тысяч человек. Проведенное тестирование указывает на то, что время реагирования диспетчеров полиции на вызов сокращается почти на 40%.

Используя приложение, можно отправлять фото с места правонарушений, оценивать работу полицейских по номеру жетона, получать уведомления об оперативной ситуации в городе и области.

Также приложение помогает увеличить доступность коммуникации с полицией людям, которые пользуются языком жестов, иностранцам и детям.

Если вы попали в экстремальную ситуацию, вашей жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полиции и объяснения, где вы находитесь, нет – достаточно нажать кнопку «sos» в своем телефоне. Благодаря геолокации система сама определит ваше местонахождение и направит данные в полиции.

Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и полицейские действуют так же, как и при вызове на 102: на место срочно направляется наряд полиции.

Кроме того, через «My Pol» можно отправлять информацию не только о правонарушениях, но и о непогоды, пробки и тому подобное.

Работает приложение на операционных системах Android и iOS.