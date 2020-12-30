30.12.2020 16:49
Налетчица с отверткой ограбила магазин: новоявленная гангстерша поймана
Под Харьковом поймали грабительницу.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 декабря 2020 года в полицию поступила информация от 52-летней продавщицы магазина в городе Дергачи.
Она заявила, что неизвестная женщина в помещении заведения завладел деньгами и мобильным телефоном.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
По словам работницы магазина, около 11:00 в торговое помещение зашла женщина и попросила помочь подобрать ей куртку.
Потом она попросила продавца дать ей еще один пакет для товара.
Когда продавщица отвлеклась, злоумышленница зашла за прилавок, вытащила из кармана заточенную отвертку и начала требовать деньги.
Работница магазина отдала злоумышленнице свою сумочку, в которой находились почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по
ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Дергачевского отдела полиции установили личность злоумышленницы.
Ею оказалась 39-летняя жительница района.
29 декабря 2020 года полицейские провели обыск по месту ее проживания и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность правонарушительницы к совершению указанного преступления.
30 декабря женщине сообщено о подозрении в совершении разбоя.
Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.