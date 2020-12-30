Главная Новости Криминал и происшествия Налетчица с отверткой ограбила магазин: новоявленная гангстерша поймана
30.12.2020  16:49   

Налетчица с отверткой ограбила магазин: новоявленная гангстерша поймана

Под Харьковом поймали грабительницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 декабря 2020 года в полицию поступила информация от 52-летней продавщицы магазина в городе Дергачи.
 
Она заявила, что неизвестная женщина в помещении заведения завладел деньгами и мобильным телефоном.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
По словам работницы магазина, около 11:00 в торговое помещение зашла женщина и попросила помочь подобрать ей куртку.
 
Потом она попросила продавца дать ей еще один пакет для товара.
 
Когда продавщица отвлеклась, злоумышленница зашла за прилавок, вытащила из кармана заточенную отвертку и начала требовать деньги.
 
Работница магазина отдала злоумышленнице свою сумочку, в которой находились почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.
 
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по
 
ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Дергачевского отдела полиции установили личность злоумышленницы.
 
Ею оказалась 39-летняя жительница района.
 
29 декабря 2020 года полицейские провели обыск по месту ее проживания и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность правонарушительницы к совершению указанного преступления.
 
30 декабря женщине сообщено о подозрении в совершении разбоя.
 
Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налет с отверткой, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Нападение в электричке: ударом палки мужчину отправили в отключку и ограбили – ГУНП 17.12 Криминал и происшествия Угрожая ножом кассиру, убежал с товаром: ночному разбойнику сообщили о подозрении 17.12 Криминал и происшествия Предложил выпить, избил и отобрал телефон: копы задержали криминального собутыльника – ГУНП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 