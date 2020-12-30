30.12.2020 16:49

Налетчица с отверткой ограбила магазин: новоявленная гангстерша поймана

Под Харьковом поймали грабительницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 декабря 2020 года в полицию поступила информация от 52-летней продавщицы магазина в городе Дергачи.

Она заявила, что неизвестная женщина в помещении заведения завладел деньгами и мобильным телефоном.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

По словам работницы магазина, около 11:00 в торговое помещение зашла женщина и попросила помочь подобрать ей куртку.

Потом она попросила продавца дать ей еще один пакет для товара.

Когда продавщица отвлеклась, злоумышленница зашла за прилавок, вытащила из кармана заточенную отвертку и начала требовать деньги.

Работница магазина отдала злоумышленнице свою сумочку, в которой находились почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по

ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Дергачевского отдела полиции установили личность злоумышленницы.

Ею оказалась 39-летняя жительница района.

29 декабря 2020 года полицейские провели обыск по месту ее проживания и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность правонарушительницы к совершению указанного преступления.

30 декабря женщине сообщено о подозрении в совершении разбоя.

Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.