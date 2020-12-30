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30.12.2020  14:19   

ДТП: легковушки не поделили улицу на Салтовке

Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на Салтовке - ДТП. 

Здесь, в районе метро Студенческая, в аварию попали две легковушки.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, салтовка
 
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