30.12.2020 13:00

Загрязнение атмосферного воздуха - суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 400 тыс. грн убытков с предприятия

Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление Харьковской местной прокуратуры № 6 в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к предприятию о взыскании убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В ходе проверки Государственной экологической инспекцией в Харьковской области выявлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятием, расположенным в Харьковском районе, нарушением требований ст. ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

Так, указанное предприятие в течение почти 2 лет осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешительных документов, чем нанесло государству ущерб. При этом претензии Госэкоинспекции о добровольном возмещении ущерба оставлены предприятием без реагирования, а убытки невозмещенными. В связи с этим и с целью защиты интересов государства прокурор обратился с соответствующим иском в суд.

Судебным решением государству возмещен ущерб в размере более 400 тыс. грн.

Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование.

Справка: в настоящее время продолжается досудебное расследование по данному факту по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха).