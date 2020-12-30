Главная Новости Криминал и происшествия Выпил, украл, в тюрьму. Изюмскому романтику светит 6 лет
30.12.2020  11:24   

Выпил, украл, в тюрьму. Изюмскому романтику светит 6 лет

Злоумышленник избил потерпевшего и отобрал мобильный телефон.

 
29 декабря около 13:40 в Изюмский отдел полиции обратился 52-летний житель Изюма. Мужчина рассказал, что распивал спиртное у себя дома с малознакомым человеком. В ходе застолья между ними возникла ссора и неизвестный избил потерпевшего и отобрал мобильный телефон. В последствии с места преступления скрылся.
 
Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц города. 36-летний местный житель уже был неоднократно судим за кражи.
 
Следственным отделом Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  изюм, кража, мобильный телефон
 
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