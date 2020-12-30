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30.12.2020  10:46   

Суд вынес приговор «закладчику»: 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

 
Как рассказал в Харьковской областной прокуратуре, местный житель Харькова, начиная с апреля 2020 года, неоднократно закупал особо опасные психотропные вещества и хранил их по месту жительства, для последующего сбыта. В дальнейшем человек раскладывал свертки с наркотиками на территории Харькова. Незаконный «бизнес» прекратили работники правоохранительных органов.
 
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  закладчик, наркотики, прокуратура, суд, приговор
 
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