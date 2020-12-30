Суд вынес приговор «закладчику»: 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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