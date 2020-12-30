30.12.2020 10:46

Суд вынес приговор «закладчику»: 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Как рассказал в Харьковской областной прокуратуре, местный житель Харькова, начиная с апреля 2020 года, неоднократно закупал особо опасные психотропные вещества и хранил их по месту жительства, для последующего сбыта. В дальнейшем человек раскладывал свертки с наркотиками на территории Харькова. Незаконный «бизнес» прекратили работники правоохранительных органов.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.