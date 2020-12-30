30.12.2020 10:31

На Москалевке бездомный чуть не сгорел в своих вещах

Придя в себя, мужчина отказался от дальнейшей госпитализации.

По сообщению спасателей, 29 декабря в 17:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном доме на ул. Москалевской, 152.

К месту вызова немедленно было направлено 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей все помещения заброшенного дома были заполнены дымом. В одной из комнат пожарные нашли бездомного, 1979 года рождения, которого немедленно вынесли его на свежий воздух. Медики скорой оказали ему помощь. Придя в себя, мужчина отказался от дальнейшей госпитализации.

Площадь пожара составила около 5 кв. м. Горели домашние вещи. В 17:11 пожар был локализован, в 17:19 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.