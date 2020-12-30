30.12.2020 09:17

ДТП на Москалевке: 27-й трамвай временно не ходит

Снова ДТП на трамвайных путях помешало работе электротранспорта.

Утром 30 декабря две легковушки столкнулись на улице Гольдберговской.

О происшествии сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в местных пабликах.

«Форд и Жига не разминулись на трамвайных путях на Гольдберговской. 27-й трамвай пока можно не ждать», – прокомментировал ситуацию телеграм-канал ХС.