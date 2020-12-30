ДТП на Москалевке: 27-й трамвай временно не ходит

Снова ДТП на трамвайных путях помешало работе электротранспорта.
Утром 30 декабря две легковушки столкнулись на улице Гольдберговской.
О происшествии сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в местных пабликах.
«Форд и Жига не разминулись на трамвайных путях на Гольдберговской. 27-й трамвай пока можно не ждать», – прокомментировал ситуацию телеграм-канал ХС.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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