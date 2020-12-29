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29.12.2020  19:44   

Угнал, покатался и бросил на обочине: воришка пойман

Копы разоблачили жителя Харьковщины в незаконном завладении автомобилем.

Как сообщает ГУ Нацполиции, о пропаже своего ВАЗ-2104 28 декабря 2020 года около 19:00 в Краснокутский райотдел полиции сообщил 40-летний местный житель.
 
В ходе розыска участковые офицеры полиции в тот же день установили лицо, причастное к совершению преступления.
 
Полицейские выяснили, что 44-летний местный житель решил покататься на машине, которую владелец оставил с ключами в замке зажигания возле своего домовладения.
 
После того, как в транспортном средстве закончилось топливо, злоумышленник оставил его на обочине.
 
Следователи Краснокутского отделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угонщик, харьков, краснокутск
 
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