29.12.2020 19:44

Угнал, покатался и бросил на обочине: воришка пойман

Копы разоблачили жителя Харьковщины в незаконном завладении автомобилем.

Как сообщает ГУ Нацполиции, о пропаже своего ВАЗ-2104 28 декабря 2020 года около 19:00 в Краснокутский райотдел полиции сообщил 40-летний местный житель.

В ходе розыска участковые офицеры полиции в тот же день установили лицо, причастное к совершению преступления.

Полицейские выяснили, что 44-летний местный житель решил покататься на машине, которую владелец оставил с ключами в замке зажигания возле своего домовладения.

После того, как в транспортном средстве закончилось топливо, злоумышленник оставил его на обочине.

Следователи Краснокутского отделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.