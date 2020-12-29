29.12.2020 17:19

Афера с арестованной квартирой: нотариус может сесть на пять лет

Эксперту сообщили о подозрении.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что один из частных нотариусов Харьковского городского нотариально округа, ненадлежаще образом выполняя предусмотренные законом полномочия госрегистратора, допустил служебную халатность.

При проведении госрегистрации права собственности нотариусом не произведена проверка в отношении квартиры.

Вследствие этого записанно право собственности на квартиру, которая была предметом мошенничества.

В отношении указанной квартиры существовали постановление следственного судьи о наложения ареста в уголовном производстве..

В дальнейшем на основании судебного решения отменена госрегистрация права собственности, проведенная добросовестным покупателем арестованной квартиры, которая принадлежит на праве собственности втором лицу.

При этом денежных средств в сумме более полумиллиона гривен, уплаченных покупателем, ему до настоящего времени НЕ возвращены.

Досудебное расследование осуществляют следователи Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Примечание: в согласовании со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.