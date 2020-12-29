29.12.2020 16:36

Избили и отобрали пистолет с телефоном. Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.

Злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения и завладели травматическим оружием и мобильным телефоном.

Установлено, что потерпевшему был нанесен материальный ущерб на сумму около 18 000 гривен и телесные повреждения средней степени тяжести. Об этом сообщили в областном "главке".

Как стало известно, 11 декабря с заявлением о преступлении в Харьковский отдел полиции обратился 45-летний житель поселка Высокий.

Он заявил, что с 23, 27 и 36-летними мужчинами распивал спиртные напитки рядом с магазином. Между ним и 36-летним мужчиной возникла ссора. Во избежание развития конфликта, 45-летний мужчина отправился домой. Однако злоумышленники догнали его, избили и отобрали травматическое оружие и телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Трем мужчинам вручили уведомление о подозрении в совершении данного преступления.