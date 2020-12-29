Мужчина и женщина погибли в доме под Харьковом

Причина пожара устанавливается.
29 декабря в 00:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в селе Березовка, Валковского района.
На месте спасатели установили, что горели домашние вещи на площади 10 кв.м.
В 01:30 пожар был локализован, а в 2:45 полностью ликвидирован.
Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего мужчины и 22-летней женщины.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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