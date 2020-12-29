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29.12.2020  13:32   

Мужчина и женщина погибли в доме под Харьковом

Причина пожара устанавливается.

29 декабря в 00:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в селе Березовка, Валковского района.

На месте спасатели установили, что горели домашние вещи на площади 10 кв.м.

В 01:30 пожар был локализован, а в 2:45 полностью ликвидирован.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего мужчины и 22-летней женщины.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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