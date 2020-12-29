29.12.2020 12:45

Осторожно, мошенники! Харьковские правоохранители обратились к харьковчанам

Как сообщили в Московском отделе полиции, частыми мошенническими схемами являются" телефонные звонки, операции с банковскими картами и покупки товаров через интернет. Рассмотрим самые самые "популярные" схемы мошенников.

Наиболее «прибыльными» для мошенников являются граждане, которые пытаются получить визу в одну из зарубежных стран. Злоумышленники могут действовать как лично, так и в связке с сообщниками. Чтобы получить визу, необходимо точно определить страну, в которую вы собираетесь поехать, цель и характер поездки, а также сроки пребывания в этой стране. После чего обратиться в консульство этого государства. Сегодня почти каждое консульство имеет свой сайт, на котором можно найти визовую анкету, а также полный перечень документов, необходимых для получения визы и график приема граждан. Практически во всех консульствах стран получение визы требует личного присутствия гражданина.

Мошенничества, связанные с покупками через интернет. Ряд цен товаров значительно ниже конкурентов, необходима полная или частичная предоплата - все это сразу должно насторожить покупателя. Такая схема мошенничества является самой распространенной. Продавец выставляет низкую цену, но просит обязательную предоплату, полную или частичную, отказывается от оплаты в отделении службы доставки. В таких случаях покупатель оплатив товар, его часть или стоимость доставки, довольно часто остается ни с чем. Основное правило покупок в интернете - предоплату вносите только проверенным продавцам. С другими - оплачивайте товар после получения.

Мошенничества, связанные с продажами через интернет. Продавая товар через интернет, с помощью бирж объявлений, также реально стать жертвой мошенников. Под предлогом оплаты вашего товара, мошенник будет пытаться узнать все данные вашей банковской карты, с помощью которых сможет снять деньги с вашего счета. Чтобы уберечь себя от убытков, необходимо запомнить следующие простые правила: для оплаты на вашу карту достаточно знать номер из 16 цифр, ни в коем случае не сообщайте срок действия карты и СVV код (находится на обратной стороне карты); Для оплаты на вашу карту не нужно получать никаких СМС сообщений или подходить к банкомату, не сообщайте мошенникам данные с СМС сообщений, поступающих в вашу карточку и не проводите никаких операций в банкомате по их требованию.

Кроме того, помните, что конфиденциальные данные о ваших банковских счетах нельзя сообщать никому, даже банковским работникам. Они не могут запрашивать у вас пароли входа в вашего электронный кабинет, пин-код карты, CVV-код и тому подобное. Эту информацию должны знать только вы! Старайтесь не платить заранее за товар, приобретенный в сети Интернет. Воспользуйтесь услугами наложенного платежа или, так называемой, «защищенной оплаты». Будьте осторожны. Не дайте себя обмануть и не позволяйте проходимцам обогатиться за ваш счет!

Интернет-попрошайничество. В Интернете могут появиться объявления от благотворительных организаций, приютов, родителей с просьбой о материальной помощи на лечение больным детям. Мошенники могут придумывать истории о болезни, иллюстрируя фотографиями чужих детей, или создавать объявления-дублеры реальных благотворительных организаций, которые являются точной копией настоящего, меняются только реквизиты для перечисления денег. Для того, чтобы не попасться на крючок и не отдать свои деньги в руки мошенников, не поленитесь перезвонить в указанную организацию, уточнить номер расчетного счета или посетить ее лично. Убедитесь в достоверности размещенной информации, выясните все подробности дела, а потом уже решайте - передавать деньги или нет.

Вы выиграли ценный приз. В социальных сетях распространен такой вид мошенничества как «фейковые» розыгрыши с ценными призами. Вам может прийти сообщение, что вы стали призером розыгрыша, призом в котором является ценный приз, который вы можете получить буквально сейчас. Однако необходимо оплатить небольшую сумму за доставку, таможенное оформление, комиссию и тому подобное. Сумма оплаты обычно незначительная, значительно меньше стоимости приза, однако осуществив предоплату, никакого приза вы не получите.

Мошенничество отличается способностью быстро изменять формы проявления и проникать практически во все сферы социальной жизни. Не исключение и область трудоустройства. Никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за ваше рабочее место денежный взнос. Даже если сумма выдается незначительной - это все равно обман, ведь настоящему работодателю нужны работники, а не их деньги.

Несколько советов, как уберечься от мошенников:

- Тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают.

- Сделайте «паузу», если потенциальный мошенник сообщает, что произошло что-то плохое с вашими родными.

- Не паникуйте. Обратитесь к близким за советом или просто расскажите о ситуации, которая произошла. Мошенники используют психологические техники и приемы для манипуляции.

- Не спешите выполнять указания незнакомых людей.

- Не перечисляйте деньги на чужие карточные счета.

- Не впускайте незнакомцев в квартиру.

- Не доверяйте сообщению незнакомцев о денежной реформе, обмен купюр и тому подобное.

- Требуйте предъявить документы, если к вам пришли и представляются работниками госучреждений.