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29.12.2020  12:31   

ФОТО: На Окружной легковушка вылетела за отбойник

Об аварии сообщили очевидцы.


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 29 декабря.

«На съезде с окружной (Горизонт), братишка чутка не вписался в поворот и снес ограждение», – сообщил телеграм-канал Типичное ХТЗ..

Тэги:  дтп, харьков
 
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