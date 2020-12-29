29.12.2020 11:50

ФОТО: Сгорел в летней кухне. На Харьковщине во время пожара погиб мужчина

В результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Сигнал о пожаре в частном домовладении в с Орелька, Лозовского района поступил 28 декабря в 18:52.

На тушение пожара выехал дежурный подразделение ДСНС. По прибытию на место, спасатели установили, что горит летняя кухня на площади.

Через час пожар был локализован, а еще через полчаса - полностью ликвидирован.

На пепелище был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения.

Окончательная причина пожара сейчас устанавливается.