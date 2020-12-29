ФОТО: Сгорел в летней кухне. На Харьковщине во время пожара погиб мужчина

В результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Сигнал о пожаре в частном домовладении в с Орелька, Лозовского района поступил 28 декабря в 18:52.
На тушение пожара выехал дежурный подразделение ДСНС. По прибытию на место, спасатели установили, что горит летняя кухня на площади.
Через час пожар был локализован, а еще через полчаса - полностью ликвидирован.
На пепелище был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения.
Окончательная причина пожара сейчас устанавливается.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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