Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Сгорел в летней кухне. На Харьковщине во время пожара погиб мужчина
29.12.2020  11:50   

ФОТО: Сгорел в летней кухне. На Харьковщине во время пожара погиб мужчина

В результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Сигнал о пожаре в частном домовладении в с Орелька, Лозовского района поступил 28 декабря в 18:52.

На тушение пожара выехал дежурный подразделение ДСНС. По прибытию на место, спасатели установили, что горит летняя кухня на площади.

Через час пожар был локализован, а еще через полчаса - полностью ликвидирован.

На пепелище был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения.

Окончательная причина пожара сейчас устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, орелька, погиб мужчина
 
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