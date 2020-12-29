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29.12.2020  10:16   

Пожилая женщина сгорела в собственном доме – ГСЧС

В селе Искра Изюмского района во время пожара обнаружено тело 78-летней женщины.

Днем 28 декабря спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Искрянской, 40, с. Искра, Изюмского района.

По прибытию пожарные установили, что горели две комнаты жилого дома площадью 30 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1942 года рождения.

В течение получаса спасатели локализовали пожар, для полной ликвидачии огня чрезвычайникам понадобилось четыре часа.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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