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28.12.2020  19:23   

ДТП: Жесткая стыковка - кучка из трех разбитых машин оставила движение транспорта - Telegram

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Одесской - ДТП.

Столкнулись три легковушки.

Троллейбусы и автобусы не могут проехать в сторону аэропорта.

Собирается лютая пробка.

Тэги:  дтп, тройная авария, харьков, одесская
 
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