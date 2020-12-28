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28.12.2020  17:31   

Минирование: в здании хозсуда бомбу не нашли - ГУНП

Информация о минировании не подтвердилась.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о минировании админздания суда, расположенного на проспекте Независимости, поступило в Шевченковский отдел полиции 28 декабря 2020 года в 11:39.
 
Полицейские обследовали 2 500 кв. метров здания и прилегающей территории, эвакуировали 50 человек.
 
Во время осмотра никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Інформация зарегисрирована в Шевченковском отделе полиции.
 
Принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, суд, харьков
 
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