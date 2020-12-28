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28.12.2020  15:57   

ФОТО: Вымогательство и получение 8 тыс. грн неправомерной выгоды - лесничему сообщено о подозрении - Прокуратура

 
Лесничему Мерчанского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
 
Стало известно, что лесничий Мерчанского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» требовал от предпринимателя 8 тыс. грн за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, связанной с реализацией лесозаготовительной продукции. Деньги передавались двумя траншами, сумма первого составляла 3 тыс. грн.
 
 
27 декабря 2020 лесничего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части транша - 5 тыс. грн.
 
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, взятка, лесничий
 
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