28.12.2020 15:57

ФОТО: Вымогательство и получение 8 тыс. грн неправомерной выгоды - лесничему сообщено о подозрении - Прокуратура

Лесничему Мерчанского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Стало известно, что лесничий Мерчанского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» требовал от предпринимателя 8 тыс. грн за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, связанной с реализацией лесозаготовительной продукции. Деньги передавались двумя траншами, сумма первого составляла 3 тыс. грн.

27 декабря 2020 лесничего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части транша - 5 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.