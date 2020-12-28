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28.12.2020  14:59   

Внезапная смерть: привела ребенка и умерла - ГУНП

Харьковчанка скончалась возле детского сада.


Внезапная смерть: привела ребенка и умерла - ГУНП

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 28 декабря 2020 года около 8:20 в Индустриальный райотдел поступила информация о том, что на улице Бекетова, 7 у детского сада внезапно умерла 60-летняя женщина. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и медики, котрые констатировали смерть женщины.  

Тело умершей направлено в морг. 

Информация внесена в Единый учета Индустриального ОП.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, умерла женщина, детский сад
 
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