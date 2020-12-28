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28.12.2020  14:34   

ВИДЕО: На Салтовке автомобиль сбил женщину - Очевидцы

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Салтовке.

Очевидцы сообщают, что на Юбилейном, в районе троллейбусного круга на 602-м микрорайоне автомобиль ВАЗ сбил женщину.

Также пользователи соцсетей утверждают, что она переходила дорогу в неустановленном месте - пешеходный переход находился в 20 метрах от места ДТП.

Еще до приезда скорой помощи прохожие стали оказывать пострадавшей первую медицинскую помощь. 

Подробности происшествия выясняются.

 

Тэги:  дтб, сбили пешехода, салтовка
 
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