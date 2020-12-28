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28.12.2020  12:56   

ВИДЕО: На Клочковской большая пробка из-за ДТП – Соцсети

Об аварии сообщили очевидцы


//Facebook

Видео ДТП, снятое проезжавшим мимо водителей, разместили местные паблики.

«На Клочковской в районе Каскада всё стабильно. Как обычно ДТП на переходе и пробка», – прокомментировал телеграм-канал Веха.

Пробка собралась в сторону центра.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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