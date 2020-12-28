28.12.2020 12:30

В Будах пожарные спасли дом от полного уничтожения огнем - ГСЧС

Пожар произошел в Харьковском районе в частном домовладении

По информации спасателей, 28 декабря в 5:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Буды, ул. Б. Хмельницкого 6.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей 67-ГПСЧ (м.Пивденний) и 49-ГПСЧ (г.Мерефа) ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит крыша частного дома на площади 3 м.кв.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро ликвидирован.

В 5:58 пожар был локализован, а в 6:35 окончательно ликвидировано.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.