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28.12.2020  12:30   

В Будах пожарные спасли дом от полного уничтожения огнем - ГСЧС

Пожар произошел в Харьковском районе в частном домовладении

 
По информации спасателей, 28 декабря в 5:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Буды, ул. Б. Хмельницкого 6.
 
На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей 67-ГПСЧ (м.Пивденний) и 49-ГПСЧ (г.Мерефа) ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит крыша частного дома на площади 3 м.кв.
 
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро ликвидирован.
 
В 5:58 пожар был локализован, а в 6:35 окончательно ликвидировано.
 
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, буды, спасатели, пожарные, дом
 
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