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28.12.2020  11:56   

Подростка, загостившегося у друзей, вернули домой патрульные – Нацполиция

В Харьковском районе полицейские оперативно разыскали пропавшую девушку.


Фото:ГУ НП

27 декабря около 08:00 в Харьковский отдел полиции обратилась 32-летняя жительница поселка Новая Березовка.

Женщина сообщила, что 26 декабря в 12:00 часов ушла из дома ее 12-летняя дочь и до настоящего времени не вернулась.

В результате розыскных действий полицейские в течение трех часов установили местонахождение девушки. Как выяснилось, она находилась у друзей. В отношении малолетней любых противоправных действий не совершено.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери к ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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