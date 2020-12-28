Подростка, загостившегося у друзей, вернули домой патрульные – Нацполиция

В Харьковском районе полицейские оперативно разыскали пропавшую девушку.
Фото:ГУ НП
27 декабря около 08:00 в Харьковский отдел полиции обратилась 32-летняя жительница поселка Новая Березовка.
Женщина сообщила, что 26 декабря в 12:00 часов ушла из дома ее 12-летняя дочь и до настоящего времени не вернулась.
В результате розыскных действий полицейские в течение трех часов установили местонахождение девушки. Как выяснилось, она находилась у друзей. В отношении малолетней любых противоправных действий не совершено.
Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.
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