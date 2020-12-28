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28.12.2020  11:40   

ФОТО: Подробности жуткого ДТП под Богодуховом - ГУНП

В результате ДТП погиб водитель грузовика.

 
В полиции сообщили, что 27 декабря около 18:45 на 73-м км автодороги «Харьков - Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы.
 
В результате ДТП произошло опрокидывание грузовика «КамАЗ». От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается.
 
 
Автомобиль «МАН» съехал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховского больницы.
 
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, камаз, грузовик
 
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