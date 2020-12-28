28.12.2020 11:40

ФОТО: Подробности жуткого ДТП под Богодуховом - ГУНП

В результате ДТП погиб водитель грузовика.

В полиции сообщили , что 27 декабря около 18:45 на 73-м км автодороги «Харьков - Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы.

В результате ДТП произошло опрокидывание грузовика «КамАЗ». От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается.

Автомобиль «МАН» съехал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховского больницы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.