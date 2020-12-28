Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке задержали россиянина, который был в розыске за нанесение тяжких телесных - ГПСУ
28.12.2020  11:15   

На Гоптовке задержали россиянина, который был в розыске за нанесение тяжких телесных - ГПСУ

27 декабря военнослужащие Харьковского погранотряда задержали иностранца, который находился в розыске на территории Украины.

 
Как сообщили в госпогранслужбе Украины, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин РФ, 1978 года рождения. Мужчина пешком направлялся из России в Украину.
 
Пид время проверки документов установлено, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение»
.
Россиянин передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
Источник:   ГПСУ
 Тэги:  гоптовка, пограничники, задержани
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Под ноутбуком - наркотики. На Гоптовке изъяли почти полкило "зелья" - Слобожанская таможня 18.12 Криминал и происшествия Нарушил таможенные правила - лишился автомобиля. Слобожанские таможенники обнаружили авто, вывезенное вне таможенного контроля 09.11 Общество На Гоптовке скопилась очередь из фур (Суспільне)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 