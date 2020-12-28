28.12.2020 10:44

ФОТО: В Малой Даниловке горела баня – ГСЧС

Дергачевский район: спасатели потушили пожар в бане.



//kh.dsns.gov.ua

Днем 27 декабря произошел пожар на территории садового общества «Заречное», что в поселке Малая Даниловка Дергачевского района.



К месту происшествия немедленно выехало 2 отделения 32-ДПРЧ на автоцистернах.

Прибыв по вызову, пожарные установили, что на территории частного дома горят деревянные перекрытия бани.

На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составляла около 5 кв.м.



В течение часа спасатели локализовали пожар, предотвратив угрозу опрокидывания огня на дом, а еще через час полностью его ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.