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28.12.2020  10:44   

ФОТО: В Малой Даниловке горела баня – ГСЧС

Дергачевский район: спасатели потушили пожар в бане.


//kh.dsns.gov.ua

Днем 27 декабря произошел пожар на территории садового общества «Заречное», что в поселке Малая Даниловка Дергачевского района.

К месту происшествия немедленно выехало 2 отделения 32-ДПРЧ на автоцистернах.

Прибыв по вызову, пожарные установили, что на территории частного дома горят деревянные перекрытия бани.

На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составляла около 5 кв.м.

В течение часа спасатели локализовали пожар, предотвратив угрозу опрокидывания огня на дом, а еще через час полностью его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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