ФОТО: В Малой Даниловке горела баня – ГСЧС

Дергачевский район: спасатели потушили пожар в бане.
Днем 27 декабря произошел пожар на территории садового общества «Заречное», что в поселке Малая Даниловка Дергачевского района.
К месту происшествия немедленно выехало 2 отделения 32-ДПРЧ на автоцистернах.
Прибыв по вызову, пожарные установили, что на территории частного дома горят деревянные перекрытия бани.
На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составляла около 5 кв.м.
В течение часа спасатели локализовали пожар, предотвратив угрозу опрокидывания огня на дом, а еще через час полностью его ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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