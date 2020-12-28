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28.12.2020  10:15   

ФОТО: Легковушка затормозила в троллейбус на Новых Домах – Telegram

Авария произошла утром 28 декабря.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы.

Авария произошла на проспекте Героев Сталингарада, в 27-й микрорайне.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Субару и троллейбус третьего маршрута.

Тэги:  дтп, харьков
 
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