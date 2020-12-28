ФОТО: Легковушка затормозила в троллейбус на Новых Домах – Telegram

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 28 декабря День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 декабря – РЕДПОСТ Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.