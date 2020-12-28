ФОТО: В Песочине сгорел дом – ГСЧС

Пожарные спасли дома соседей от огня.
27 декабря в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Песочин на ул. Транспортной, 98.
К месту вызова прибыли 2 автоцистерны 7-ДПРЧ и 1 отделение местной пожарной команды из Песочина.
На тот момент огонь охватил всю крышу на площади 250 кв.м, конструкции крыши уже начали разрушаться, существовала угроза опрокидывания огня на соседний дом.
В 19:37 пожар был локализован, а в 21:40 окончательно ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в тех масштабах, которые приобрел до прибытия первого пожарно-спасательного подразделения.
Пострадавших нет, соседнее жилье также не пострадало.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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