28.12.2020 09:52

ФОТО: В Песочине сгорел дом – ГСЧС

Пожарные спасли дома соседей от огня.



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27 декабря в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Песочин на ул. Транспортной, 98.



К месту вызова прибыли 2 автоцистерны 7-ДПРЧ и 1 отделение местной пожарной команды из Песочина.

На тот момент огонь охватил всю крышу на площади 250 кв.м, конструкции крыши уже начали разрушаться, существовала угроза опрокидывания огня на соседний дом.



В 19:37 пожар был локализован, а в 21:40 окончательно ликвидирован.



Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в тех масштабах, которые приобрел до прибытия первого пожарно-спасательного подразделения.



Пострадавших нет, соседнее жилье также не пострадало.



Причина возникновения пожара устанавливается.