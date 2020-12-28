28.12.2020 08:32

ВИДЕО: Под Харьковом – жуткое ДТП – Соцсети

Авария произошла вечером 27 декабря.



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О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.

По их информации, дтп с участием нескольких автомобилей (легковушки, трактора, грузовика) произошло на трассе Т1702 Краснокутск - Богодухов возле села Городнее.

«На Cумской трассе, в районе Городнего (за Богодуховом) сильный туман. Видимость 10-25 метров. Легковушка смята полностью. То ли в Урал, то ли чето крупное. В кювете еще 2 машины 5-ти тонника», – прокомментировал видео паблик Труха.