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28.12.2020  08:32   

ВИДЕО: Под Харьковом – жуткое ДТП – Соцсети

Авария произошла вечером 27 декабря.


//Facebook

О происшествии сообщили очевидцы, разместив видео ДТП в местных пабликах.

По их информации, дтп с участием нескольких автомобилей (легковушки, трактора, грузовика) произошло на трассе Т1702 Краснокутск - Богодухов возле села Городнее.

«На Cумской трассе, в районе Городнего (за Богодуховом) сильный туман. Видимость 10-25 метров. Легковушка смята полностью. То ли в Урал, то ли чето крупное. В кювете еще 2 машины 5-ти тонника», – прокомментировал видео паблик Труха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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