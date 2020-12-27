Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Журавлевке столкнулись две легковушки – Соцсети
27.12.2020  17:24   

ВИДЕО: На Журавлевке столкнулись две легковушки – Соцсети

Авария произошла дней 27 декабря.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.

«На Героев Труда возле Песков стандартно», – прокомментировал видео телеграм-канал Веха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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