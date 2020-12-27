ВИДЕО: На Журавлевке столкнулись две легковушки – Соцсети

Авария произошла дней 27 декабря.
О происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.
«На Героев Труда возле Песков стандартно», – прокомментировал видео телеграм-канал Веха.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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