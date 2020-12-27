27.12.2020 12:29

В частном доме угорел мужчина – ГСЧС

Пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



//kh.dsns.gov.ua

26 декабря в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении города Лозовая.



На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома у печки горела деревянная пол на площади 2 кв.

Во время тушения пожара в комнате дома было обнаружено тело 48-летнего мужчины, сына хозяйки дома. Он задохнулся угарным газом.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.