В частном доме угорел мужчина – ГСЧС

Пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
26 декабря в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении города Лозовая.
На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома у печки горела деревянная пол на площади 2 кв.
Во время тушения пожара в комнате дома было обнаружено тело 48-летнего мужчины, сына хозяйки дома. Он задохнулся угарным газом.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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