26.12.2020 17:11

Пограничники пресекли перемещение "Гарри Поттера" на территорию РФ - ГПСУ

На Харьковщине пограничники пресекли незаконное перемещение через российско-украинскую границу книг и автозапчастей.

Военнослужащие отдела «Веселое» Харьковского отряда не допустили незаконного перемещения художественной литературы и запчастей к тракторам в РФ.

Информацию о возможном незаконном перемещении товаров получил участковый инспектор пограничников. Навстречу возможного движения нарушителей был выставлен пограничный наряд, который недалеко от населенного пункта Борисовка остановил для проверки «ВАЗ-2121».

В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике. Правоохранители установили, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов США.

На украинцев составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границ.

Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.