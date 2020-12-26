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26.12.2020  17:11   

Пограничники пресекли перемещение "Гарри Поттера" на территорию РФ - ГПСУ

На Харьковщине пограничники пресекли незаконное перемещение через российско-украинскую границу книг и автозапчастей.

Военнослужащие отдела «Веселое» Харьковского отряда не допустили незаконного перемещения художественной литературы и запчастей к тракторам в РФ.
 
 
Информацию о возможном незаконном перемещении товаров получил участковый инспектор пограничников. Навстречу возможного движения нарушителей был выставлен пограничный наряд, который недалеко от населенного пункта Борисовка остановил для проверки «ВАЗ-2121».
 
В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике. Правоохранители установили, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.
 
 
По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов США.
 
 
На украинцев составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границ.
 
Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.
 
Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  гарри поттер, пограничники, контрабанда
 
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