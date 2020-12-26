26.12.2020 15:03

В Харькове задержали автомобильного воришку - ГУНП

Злоумышленники похитили из автомобиля рюкзак с деньгами в сумме 8500 гривен. Ранее судимый гражданин Грузии задержан, остальные участники преступления устанавливаются.



ГУНП

24 декабря около 15:20 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Николая Манойло из припаркованного автомобиля «Volkswagen» неизвестные похитили сумку с деньгами.

Из автомобиля злоумышленники похитили рюкзак 26-летнего мужчины, в котором находилось 8500 гривен. После чего неизвестные пытались скрыться на автомобиле «Opel». Их заметил потерпевший и начал преследовать, тогда злоумышленники покинули свой автомобиль и скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из злоумышленников. Им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний гражданин Грузии. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Другие соучастники преступления устанавливаются.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.