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26.12.2020  14:10   

На Харьковщине нашли еше одну несовершеннолетнюю - ГУНП

Как выяснилось, девушка находилась у своего знакомого в пгт Панютино. Никаких событий криминального характера с ней не случилось.


ГУНП
Информация об исчезновении ребенка поступило в Лозовской отдел полиции 25 декабря. Накануне 13-летняя девочка вышла из дома погулять и не вернулась.
 
На поиски пропавшей был задействован личный состав полицейского подразделения. Девушку нашли работники Лозовского отдела полиции. Установлено, что все время она находилась у своего друга в пгт Панютино.
 
С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, несовершеннолетняя, поиски
 
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