26.12.2020 14:10

На Харьковщине нашли еше одну несовершеннолетнюю - ГУНП

Как выяснилось, девушка находилась у своего знакомого в пгт Панютино. Никаких событий криминального характера с ней не случилось.



ГУНП

Информация об исчезновении ребенка поступило в Лозовской отдел полиции 25 декабря. Накануне 13-летняя девочка вышла из дома погулять и не вернулась.

На поиски пропавшей был задействован личный состав полицейского подразделения. Девушку нашли работники Лозовского отдела полиции. Установлено, что все время она находилась у своего друга в пгт Панютино.

С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.