На Харьковщине нашли еше одну несовершеннолетнюю - ГУНП

Как выяснилось, девушка находилась у своего знакомого в пгт Панютино. Никаких событий криминального характера с ней не случилось.
День обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Не сдерживайте тягу к общению, и тогда у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.
На католическое Рождество в Харькове будет тепло и мокро.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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