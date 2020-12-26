Главная Новости Криминал и происшествия 73-летний мужчина получил ожоги лица и шеи из-за дровяной печи - ГСЧС
26.12.2020  09:57   

73-летний мужчина получил ожоги лица и шеи из-за дровяной печи - ГСЧС

Инцидент произошел 25 декабря в 17:56. На номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Вербовка Балаклейского района.


kh.dsns.gov.ua
На территории частного домовладения по ул. Терновой, 22 горела летняя кухня. Как стало известно, возгорание произошло при попытке 73-летнего хозяина разжечь дровяную печь. К тому же он получил ожоги лица и шеи, пытаясь потушить пламя.
 
На момент прибытия оперативного подразделения 42-й Государственной пожарно-спасательной части огонь охватил площадь в 10 кв.м.
 
Пожарные оперативно локализовали пожар уже в 18:19. Полностью огонь ликвидировали в 19:26. Пострадавшего осмотрели медики скорой, после чего он отказался от госпитализации.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьковщина, мчс, гсчс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: При пожаре в бане обгорел человек - ГСЧС 25.12 Криминал и происшествия Пылала стена и вещи: огнеборцы потушили пожар в доме - ГСЧС 24.12 Криминал и происшествия ФОТО: На Харьковщине при пожаре сгорел 43-летний мужчина - ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 