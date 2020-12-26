73-летний мужчина получил ожоги лица и шеи из-за дровяной печи - ГСЧС

Инцидент произошел 25 декабря в 17:56. На номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Вербовка Балаклейского района.
День обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Не сдерживайте тягу к общению, и тогда у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.
На католическое Рождество в Харькове будет тепло и мокро.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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