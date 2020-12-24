24.12.2020 17:56

Памятник архитектуры спасен: решение суда - Прокуратура

Суд удовлетворил иск прокуратуры о восстановлении памятника, расположенной по ул. Гоголя, 2



//khar.gp.gov.ua

Харьковским окружным административным судом удовлетворен иск Харьковской местной прокуратуры № 2 к застройщику о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по ул. Гоголя, 2 в г. Харькове.

В г. Харькове по вул. Гоголя, 2 находится дом, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Как сообщалось ранее, летом 2020 года владельцем мансардных помещений — обществом с ограниченной ответственностью начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически осуществлялась реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей.

Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, и предусмотрено обязанности собственника при использовании памятники обеспечивать сохранение ее аутентичности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, украшения и тому подобное.

Кроме того, строительство осуществлялось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и Госархстройконтроля.

Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Решение суда не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.