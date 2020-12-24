Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО. ДТП: Легковушки не поделили одну из главных магистралей - Соцсети
24.12.2020  16:49   

ВИДЕО. ДТП: Легковушки не поделили одну из главных магистралей - Соцсети

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.

Здесь столкнулись легковушки.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП - ГУНП 24.12 Криминал и происшествия Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю объявили подозрение – ГУНП 24.12 Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль раздавил своего водителя – ГУНП
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 