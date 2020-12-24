ВИДЕО. ДТП: Легковушки не поделили одну из главных магистралей - Соцсети

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.
Здесь столкнулись легковушки.
Подробностей пока нет.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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