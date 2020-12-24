ВИДЕО. ДТП: Легковушки не поделили одну из главных магистралей - Соцсети

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 24 декабря День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 декабря – РЕДПОСТ Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.